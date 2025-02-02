Жена Ливанова опровергла информацию о его переводе в реанимацию

Супруга «советского Шерлока Холмса», актера Василия Ливанова Елена опровергла слухи о его переводе в реанимацию.

В комментарии ТАСС она подтвердила, что состояние здоровья артиста стабильное и никаких критических изменений не произошло.

«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — сказала Елена.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что 89-летний артист переведен в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния здоровья и анемии.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он учился в Московской средней художественной школе при Академии художеств СССР (в настоящее время известна как Московский академический художественный лицей), Театральном училище им. Б. В. Щукина (Театральный институт имени Б. В. Щукина) и прошел курсы режиссуры при Госкино СССР под руководством Михаила Ромма.

Наиболее известной его работой является роль Шерлока Холмса в советских фильмах, снятых Игорем Масленниковым.

Ранее Mash сообщил, что звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский экстренно обратился в больницу из-за потери слуха.