Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала слухи о болезни мужа
Супруга Ефремова матом отреагировала на слухи о здоровье мужа
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Софья Кругликова, супруга известного российского актера Михаила Ефремова, резко отреагировала на сообщения в прессе о диагностированной у ее мужа язве желудка. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак она нецензурно выразила свое мнение по этому поводу.
По словам Кругликовой, распространяемая журналистами информация является «полной чушью». Она уточнила, что у Ефремова обострились хронические заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Супруга артиста пояснила, что ранее он несколько раз обращался за медицинской помощью для купирования острых приступов.
Ранее актриса Талызина опровергла информацию о плохом самочувствии.