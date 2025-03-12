Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала слухи о болезни мужа

Софья Кругликова, супруга известного российского актера Михаила Ефремова, резко отреагировала на сообщения в прессе о диагностированной у ее мужа язве желудка. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак она нецензурно выразила свое мнение по этому поводу.

По словам Кругликовой, распространяемая журналистами информация является «полной чушью». Она уточнила, что у Ефремова обострились хронические заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Супруга артиста пояснила, что ранее он несколько раз обращался за медицинской помощью для купирования острых приступов.

Ранее актриса Талызина опровергла информацию о плохом самочувствии.