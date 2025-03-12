Актриса Талызина опровергла информацию о плохом самочувствии

В комментарии изданию актриса подтвердила, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких серьезных недомоганий.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Талызина пожаловалась на плохое самочувствие и вызвала врачей. Отмечалось, что артистка испытывала сильные боли. По данным источника, врачи по итогам исследования обнаружили у нее онкологию.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Ее дебют в кино состоялся в 1963 году с роли в фильме «Человек, который сомневается». Однако настоящую популярность актрисе принесла работа в фильме «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова.

За свою карьеру Талызина снялась более чем в 100 фильмах и стала известной благодаря своим ролям в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Афоня».

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что гражданка России с онкологией не может вернуться в родную страну из Бангкока.