Жена Овечкина кормила игроков «Кэпиталз» борщом, пока муж повторял рекорд Гретцки

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия угостила игроков «Вашингтон Кэпиталз» борщом, пока её муж стремился побить рекорд знаменитого нападающего Уэйна Гретцки. Об этом рассказал форвард команды Пьер-Люк Дюбуа в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

4 апреля в матче против «Чикаго Блэкхокс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 894-й гол в своей карьере, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки, который четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Если Овечкин забьёт ещё один гол, то станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Пьер-Люк Дюбуа.

Позднее сама Овечкина подтвердила эти сведения. Она поведала, что несколько лет назад уже готовила внушительные порции борща для «Вашингтон Кэпиталз», и тогда команда одержала победу со счётом 8:1. Хоккеисты шутили, что в этом «виновата» именно она. С тех пор она готовит супы для команды, и ее супруг часто обращается к ней с этой просьбой.

Ранее Овечкин поблагодарил команду и семью за помощь в достижении рекорда Гретцки.