Жена Петросяна Брухунова оплатила 128 тыс. долга из 314 за элитную квартиру

По информации источника, она произвела оплату в размере 128 тыс. руб. за квартплату в своем жилище, расположенном в жилом комплексе (ЖК) «Садовые кварталы» в Хамовниках.

Неделю назад SHOT сообщил, что на квартире Брухуновой числятся долги за коммунальные услуги в размере более 300 тыс. руб. Сама блогер утверждала, что эта информация является выдуманной.

По данным источника, у нее все еще остаются два непогашенных долга — 179 тыс. руб. за капремонт и 7 тыс. руб. за коммунальные услуги. Долг за капитальный ремонт накапливался с 2023 года и увеличился с 113 до 179 тыс. руб. за два года. Кроме того, Фонд капитального ремонта ранее подал на нее в суд за неуплату.

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