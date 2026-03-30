Жена звезды «Физрука» попала в больницу с нервным срывом из-за его измены

26 лет брака, две дочери — казалось бы, за плечами Владимира Сычева и Алеси Великановой тот самый «несокрушимый» союз, который выдерживает любые испытания. Но, судя по откровениям супруги актера, трещина все же появилась. Алеся публично обвинила мужа в измене, более того — заявила, что вычислила предполагаемую любовницу. Эмоциональное напряжение оказалось настолько сильным, что женщина попала в больницу с нервным срывом, пишет The Voice.

Сам Сычев, комментируя ситуацию, выглядит скорее уставшим от постоянных подозрений, чем обеспокоенным. По его словам, жена ревнует его к каждой женщине, независимо от того, занят ли он работой или устраивает романтические сюрпризы. Он отмечает, что трудится ради семьи, но признается: обвинительных постов супруги даже не видит, потому что она его заблокировала.

«Жена может ни на что обидеться, понимаешь? Есть бытовуха, безденежье — это одна история. Когда все есть — другая история. Когда не работаю, говорит: „Что ты сидишь дома, у нас денег нету“. Когда дома все время нет, говорит: „Ты все время на работе“ А с другой стороны, там все в шоколаде», — посетовал артист.

Алеся, в свою очередь, в опубликованном обращении рассуждала о природе измен. Она написала, что женщины в таких ситуациях не виноваты, а мужчины после 45 лет часто испытывают внутреннюю пустоту. По ее мнению, охлаждение отношений после долгого брака — явление распространенное, но от этого боль не становится меньше.

