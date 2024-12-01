Жених-парикмахер сбежал от дочери Охлобыстина за неделю до свадьбы

Об этом со ссылкой на коллег актера сообщает телеканал НТВ.

Свадьба 25-летней Варвары и 31-летнего Максима, похоже, не состоится. Жених разорвал отношения с дочерью Ивана Охлобыстина за неделю до свадебной церемонии.

На кадрах видео видно, что молодой человек пришел на смотрины без кольца и не встал на одно колено перед невестой. Это якобы не понравилось Охлобыстину.

По словам знакомых семьи, жених Варвары не выдержал нрава ее отца.

Известно, что Максим работает парикмахером, и Варвара инвестировала в его бизнес крупную сумму денег. Также бывшие влюбленные сделали парные татуировки на лодыжках.

Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс призналась, что «вышла замуж за саму себя».