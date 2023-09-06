Женская баскетбольная команда из подмосковных Химок поборется за Кубок России

Женская команда по баскетболу 3х3 «Находка» из Химок приступила к завершающему этапу подготовки к финальной стадии розыгрыша Кубка России.

Турнир пройдет на следующей неделе в Челябинске. В нем участвуют 32 мужские и 16 женских команд — победители межрегиональных и региональных отборочных соревнований, а также приглашенные РФБ команды (по итогам чемпионата страны), хозяева и действующие обладатели Кубка.

Надежду на успешное выступление в женском разряде питает «Находка» (подмосковный ЦСП № 5). В ее составе выступят: Елена Жеребцова, Екатерина Лялина, Мария Агабабьян, Мария Никишина, Екатерина Штаб, Ирина Чекунова. Готовит команду главный тренер Владимир Агабабьян, под руководством которого, напомним, российская мужская сборная выиграла серебро Олимпиады-2020. Ему помогает Олеся Абрамовская.

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