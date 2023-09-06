В подмосковном Домодедове установили мемориальную доску первому директору Госфильмофонда Привато

Имя этого человека неразрывно связано не только с фильмохранилищем, но и развитием микрорайона Белые Столбы. По инициативе Привато сюда был проведен газ и построена амбулатория, которой местные жители пользуются до сих пор. Именно он придумал короткое название «Госфильмофонд» для Всесоюзного государственного фонда кинофильмов. Благодаря ему фильмохранилище стало научно-исследовательским учреждением.

«Раньше улица, на которой мы сегодня находимся, называлась Рабочая. В честь Виктора Привато улицу переименовали. Теперь учителя и школьники собирают документы, чтобы присвоить школе имя этого человека. Мы будем помогать им в этом», – отметил председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 200 пешеходных переходах установили дополнительную подсветку.