Женская и мужская команды «Khimki Power» успешно начали новый сезон чемпионата России по баскетболу

И женская, и мужская команды «Khimki Power» из городского округа Химки завоевали путевки в следующий этап тандемов нового сезона чемпионата России по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Мужская команда под руководством Даниила Абрамовского начала сезон в тандеме «Вызов» чемпионата России по баскетболу 3×3. По итогам проведенных игр химчане завоевали путевку в тандем «Претендент», игры которого пройдут 12 и 13 декабря в Архангельске.

Женский коллектив «Khimki Power» также по итогам проведенных игр получил путевку на повышение — химчанки примут участие в первом основном тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3.

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