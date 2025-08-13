Женская сборная Вьетнама по волейболу провалила гендерные тесты по двум игрокам

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты трех матчей женская сборной Вьетнама на молодежном (до 21 года) чемпионате мира, который проходит в городе Сурабая (Индонезия).

Это произошло после расследования, которое было инициировано одним из соперников вьетнамской команды. По данным Jakarta Globe, два игрока сборной Данг Тхи Хонг и Фуонг Куинь были идентифицирована как мужчины после гендерных тестов.

До принятого решения сборная Вьетнама занимала второе место в группе А с четырьмя победами (в одном из выигранных матчей заподозренные в нарушениях игроки участия не принимали). В результате команда Вьетнама не вышла в плей-офф, уступив место сборной Индонезии, и будет участвовать в матчах за 17-24-е места. Это придает особую пикантность ситуации, так как в очной встрече Вьетнам обыграл команду хозяек турнира.

Федерация волейбола Вьетнама подала апелляцию, утверждая, что решение отстранить спортсменов было принято на основании дополнительных условий, ранее не применявшихся на соревнованиях.

