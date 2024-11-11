Жену актера Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали супругу актера Константина Хабенского Ольгу Литвинову. Об этом сообщил Mash.

Точные детали госпитализации пока не уточняются. Отмечается, что 43-летней артистке ранее диагностировали остеоартрит — хроническое заболевание суставов, характеризующееся дегенерацией хрящевой ткани, изменениями в костной ткани, а также воспалительными процессами в суставе.

Как пишет Mash, люди, страдающие остеоартритом, как правило, часто отекают. Из-за это им становиться тяжелее двигаться. У Литвиновой диагностировали раннюю стадию заболевания, в связи с чем медики надеются купировать его развитие.

Литвинова работает в Московском художественном театре. Телезрители знакомы с ее многочисленными ролями в популярных мелодрамах и детективах. Актриса сыграла в фильмах «Экипаж» и «Игры».

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