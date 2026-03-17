Жирков пожаловался на дороговизну в магазинах

Бывший футболист сборной России, а ныне помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о своих обычных тратах.

Собеседник издания затруднился ответить, сколько он тратит в месяц, пожаловавшись на стремительный рост цен.

«Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна… И в магазин одежды сходить дорого!» — сказал Жирков.

Юрий Жирков выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Полузащитник провел 105 матчей за сборную России.

