Жителей Химок ожидает более тысячи культурных мероприятий на протяжении лета

С начала лета в Химках прошла насыщенная досуговая программа, в рамках которой было организовано свыше тысячи культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей города. Об этом рассказали в администрации городского округа Химки

Летние активности традиционно проводятся в парках имени Величко, Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Два берега», парковой зоне «Экоберег» и сквере «Юбилейный». На этих площадках прошло множество концертов, представлений, творческих мастер-классов, интеллектуальных игр и спортивных мероприятий. Одним из ярких событий стала масштабная спортивная программа «Лето. Фитнес. Парк», проведенная в парке Толстого. Она привлекла внимание горожан, так же как и семейный велопробег, маршрут которого проходил по центральным улицам Химок, объединив энтузиастов велосипедного спорта.

Депутат Химок Надежда Смирнова отметила, что популярностью пользуются концерты и мастер-классы, а также патриотические лекции, которые активно проводятся на летних площадках. Не остался в стороне и выставочный комплекс «Артишок», который в июле организовал квест «Ночь в музее», позволив участникам исследовать пространство в темноте с фонариками.

Жителей и гостей округа ждет продолжение насыщенной культурной программы в парках. Подробности о мероприятиях можно найти на официальных ресурсах Химок и парков.

Ранее сообщалось, что в Химках организовали развлекательную программу «Ночь в парке». В ее рамках для гостей парков Толстого, «Дубки» и Величко провели тематические мастер-классы, игры и квесты. Увлекательные тематические мероприятия провели и для посетителей выставочного комплекса «Артишок», в нем представили квест «Ночь в музее».