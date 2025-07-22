Для жителей Химок провели «Ночь в парке»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках организовали развлекательную программу «Ночь в парке», в рамках которой для гостей парков Толстого, «Дубки» и Величко провели тематические мастер-классы, игры и квесты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В выставочном комплексе «Артишок» прошел квест «Ночь в музее» — участники исследовали пространства комплекса с помощью фонарика. Кроме того, в рамках программы провели творческий мастер-класс «Звездное небо». Развлекательная программа прошла и в других парках города.

«Комплекс „Артишок“ продолжает экспериментировать с форматами мероприятий, чтобы привлечь к искусству как можно больше жителей и гостей Химок. Мы стараемся сделать культуру доступной и интересной для всех возрастов», — отметила депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.