Жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках»

Так, в субботу мероприятие пройдет в парке «Детский городок» города Щелково, Пестовском парке Балашихи и Центральном парке Реутова, в воскресенье — в Центральном парке культуры и отдыха Долгопрудного, Центральном парке Истры и Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Зрители смогут увидеть концертные номера в исполнении местных команд, их будет оценивать звездное жюри под руководством заслуженного артиста России и художественного руководителя проекта Егора Дружинина. На сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, ведущей концертов станет актриса театра и кино Светлана Камынина. Узнать другие подробности можно на сайте городтанцует.рф. Отметим, что фестиваль организовала АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+