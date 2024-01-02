Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Рождественскую сказку Федерации бокса России»

В этом году «Рождественская сказка Федерации бокса России» разместилась на берегу Оки на специально созданной площадке. Гостей мероприятия ждут увлекательные приключения по мотивам русских народных сказок и мастер-классы от именитых боксеров, в том числе Федора Чудинова, Светланы Кулаковой, Елены Савельевой, Альберта Селимова и Алексея Тищенко.

Программа мероприятий включает в себя также различные мастер-классы, квесты, спектакли, катания на лошадях, оленях и на упряжках с хаски. Для любителей активного отдыха работают батуты, ледяные горки, каток, надувной ринг. Кроме того, дети смогут посетить избушку Бабы Яги, дом Деда Мороза и получить сладкий подарок.

Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ] Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ] Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ] Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ]

Каждый вечер на «Рождественской сказке Федерации бокса России» проходит праздничный концерт. Перед гостями выступают известные исполнители, в том числе Ольга Бузова, Кравц, Мэри Гу, Султан Лагучев, Nemiga и группа НЛО.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» продлится до конца январских каникул. Вход свободный для всех желающих. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ] Фото: [ пресс-служба Федерации бокса России ]

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пяти детей в рамках всероссийской акции.

*Возрастное ограничение 3+