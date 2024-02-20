Жителей и гостей Подмосковья пригласили отпраздновать День защитника Отечества в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ

В День защитника Отечества на Поле Победы «Музейно-храмового комплекса ВС РФ» Минобороны России в Одинцовском округе проведут военно-историческую реконструкцию «Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова». Об это сообщили в пресс-службе Музейно-храмового комплекса ВС РФ.

В мероприятии будут участвовать 60 реконструкторов из военно-исторических клубов. Все желающие смогут сделать фото с участниками и посетить место импровизированного сражения. Помимо этого, в программе также предусмотрено участие авиации.

Отдельная часть мероприятия пройдет на интерактивной площадке «300-й медсанбант», где можно будет узнать о работе медиков в годы Великой Отечественной войны и научиться азам оказаний первой помощи. На территории комплекса также будет работать аттракцион «Танкодром», выставка образцов стрелкового оружия Красной Армии и оружия Фашистской Германии, состоится колокольный концерт и не только.

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