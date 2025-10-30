Московский театр «Кашемир» откроет третий сезон в субботу, 1 ноября, показом спектакля «Москва — Петушки» (по одноименной поэме Венедикта Ерофеева) в постановке режиссера Федора Малышева.

В программу открытия сезона вошли фуршет, выступление группы «Фрикинг Аут» и показ спектакля. Среди актером, исполнивших роли в постановке, — Иван Добронравов, Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие.

«Для кого-то поэма – просто «прикол», пьяный анекдот или карикатура на абсурд советской жизни, для других – русский «Улисс», шедевр, по которому на совершенно трезвую голову пишутся солидные научные исследования», – поделился режиссер спектакля.

Спектакль «Москва — Петушки» — это путь по закоулкам сознания думающего человека, который зрительно представляется то электричкой, то порталом между миром живых и миром божественным в сценографии Виктора Малышева.

Мероприятие пройдет по адресу «Дворец на Яузе» — пл. Журавлева, 1 (станции метро и БКЛ «Электрозаводская»), начало спектакля в 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+