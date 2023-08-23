Жителей Подмосковья приглашают на День открытых дверей в дома культуры

В эту субботу более чем в 700 культурно-досуговых учреждениях Подмосковья пройдет Единый день открытых дверей, сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что мероприятие направлено на информирование населения о деятельности и возможностях учреждений культуры. Жители региона смогут записаться в кружки и побывать на мастер-классах, а также увидеть выступления творческих коллективов и посетить творческие выставки. Кроме того, для них подготовят концерт, лекции, кинопоказы и многое другое. Подробную программу Единого дня открытых дверей можно найти на официальных сайтах КДУ.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.