Жителей Подмосковья приглашают в парки на зимние сказочные фестивали

В парках Подмосковья в эти выходные пройдут зимние фестивали, связанные с темой легенд и сказок. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в субботу в Парке семейного отдыха в Дубне пройдет фестиваль креативных санок «Салазки из сказки». В воскресенье в экопарке «Авангард» в Электростали состоится этнокультурный праздник «Велесов день», в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино — фестиваль «Русская сказка». Ознакомиться с расписанием мероприятий можно в социальных сетях и на официальных ресурсах парков. Они пройдут при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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