Жителей Подмосковья пригласили на заключительные показы спектаклей проекта «Театр кукол в парке»

В эти выходные в Подмосковье состоятся заключительные показы спектаклей в рамках областного проекта «Театр кукол в парке», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Показы пройдут в двух парках Московской области — в Дмитровском городском округе и Зарайске. Зрителям покажут спектакли «Принцесса Крапинка», и «Золотой цыпленок». Вход свободный для всех желающих. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках реализации специальных областных проектов Минкульта Подмосковья и АНО «МосОблПарк», уточнили в ведомстве. Там добавили, что в минувшие выходные зрителями спектаклей проекта «Театр кукол в парке» стали около пятисот человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области открывается по десять-двенадцать парков.

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