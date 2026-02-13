Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в марафоне «Лыжня в Лавру»

Стартовала регистрация на участие в марафоне «Лыжня в Лавру»

Фото: [предоставлено организаторами]

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в марафоне «Лыжня в Лавру». Регистрация на участие в мероприятии уже открыта.

Марафон пройдет 22 февраля в деревне Нововоронино в Пушкино. Мероприятие станет уже седьмым. Участников ждут дистанции в 1, 3, 12,5, 25 и 50 километров.

«Живописная трасса, безупречная организация, памятная медаль, монастырская каша и чай. Все это и многое другое ждет всех участников лыжного марафона», — отметили организаторы.

