Жители Подмосковья могут подать заявку для участия во втором форуме «Россия — время команд», который пройдет 19–20 сентября 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Зарегистрироваться можно до 20 августа по ссылке. Участниками могут стать команды из различных сфер: государственное и муниципальное управление, военные; социальная сфера (инклюзия, волонтерство); образование, воспитание, спорт и не только. Для них подготовят тематические секции, мастер-классы, практические занятия, интерактивные дискуссии и многое другое.

«Современное управление невозможно без умения собирать и вдохновлять команды. Мир стремительно меняется, и цель форума – поиск ответов на современные управленческие вызовы», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Руководитель департамента методологии и проектирования образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Людмила Васильева добавила, что на мероприятии обсудят реальные управленческие кейсы и вызовы, с которыми сталкиваются руководители и команды в своей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 18+