Жителей Подмосковья пригласили пройти опрос по улучшению качества предоставления услуг театрами региона

Жителей пригласили ответить на вопросы о том, как часто они посещают театр, какие спектакли они хотели бы видеть в репертуаре театров, какой способ покупки билетов для них удобнее и не только. Пройти опрос можно по ссылке. Для этого нужно авторизоваться на портале Госуслуги и выбрать один или несколько ответов из предложенных вариантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.