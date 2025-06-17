Жителей Подмосковья пригласили стать участниками конкурса «Профи среди любителей»

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться для участия в новом конкурсном треке «Профи среди любителей» в рамках проекта «СпортТрек» от президентской платформы «Россия — страна возможностей», участниками могут стать баскетболисты-любители, начинающие спортивные менеджеры и организаторы мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Подать заявку можно до 31 июля 2025 года. Баскетболисты-любители и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, организаторы — разработать концепцию спортивного мероприятия в рамках «СпортТрека».

«Учитывая предыдущий опыт, ждем большое количество заявок от заряженных и неравнодушных людей, которые готовы развивать спорт в стране», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Желающим принять участие в конкурсе нужно зарегистрироваться, заполнить анкету и выбрать одно из направлений. После этого они получат доступ к заданиям. Их будут оценивать по полноте ответа, четкости формулирования целей и не только. В состав жюри конкурса войдут заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян, бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко и другие эксперты.

Те, кто наберет наибольшее число баллом, получат приглашение на финал конкурса, который пройдет в ноябре. Их ждут двухдневный баскетбольный шоу-драфт, просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей, встречи со знаменитыми спортсменами и многое другое.

Узнать другие возможности можно здесь. Отметим, что проект «СпортТрек» реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 12+.