Жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с проектом «Шаг в космос»

Жители и гости Подмосковья могут посетить бесплатные открытые уроки, которые проходят в рамках образовательного проекта «Шаг в космос» в Центральном городском парке Королева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Желающим расскажут интересные факты о космических объектах, об истории космонавтики, в том числе о роли России в освоении космоса. Уроки проводит куратор и ведущая, популяризатор науки, астроном-любитель Диана Протасова. Узнать другие подробности можно на официальных ресурсах проекта. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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