Жители и гости Подмосковья посетили мероприятия в домах культуры свыше одиннадцати миллионов раз за полгода

За первую половину текущего года жители и гости Подмосковья посетили мероприятия в домах культуры региона 11,2 миллиона раз, сообщили в областном Минкульттуризме.

«Год от года мероприятия в домах культуры сохраняют популярность. В этом году посещаемость к июлю выросла на 100 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, самым популярным у граждан стал Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России», который прошел в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Помимо этого, востребованными стали мероприятия, которые были приурочены к памятным датам и профессиональным праздникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.