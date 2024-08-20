Жители и гости Подмосковья смогут посетить фестиваль народного творчества «Славянское подворье»

Жители и гости Подмосковья смогут посетить 15-й фестиваль народного творчества «Славянское подворье», который пройдет в это воскресенье на берегу реки Пахры вблизи культурно-просветительского центра «Дубровицы» в городском округе Подольск. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В мероприятии примут участие 28 любительских народных и образцовых творческих коллективов, которые представляют 18 округов Подмосковья. Их выступления оценит профессиональное жюри, лауреаты получат дипломы и памятные призы. Для посетителей организуют сельскохозяйственную выставку, площадку фермерских хозяйств, трапезную, музейный квартал, ярмарку народных промыслов, проведу кулачные бои, выступит Московский казачий хор и не только. Узнать подробности можно на главном информационном туристическом портале Подмосковья. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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