Жители и гости Подмосковья смогут посетить фестиваль «Путешествуй»

Жители и гости Подмосковья смогут посетить большой туристический фестиваль «Путешествуй», который состоится в Раменском городском округе в середине сентября, там соберутся представители всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят выставку туристической техники, выставку представителей Туристско-информационных центров (ТИЦ) России, где расскажут о лучших направлениях для путешествий, мастер-классы, праздничный концерт и не только. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут бизнес-встречи, в ходе которых посетители смогут напрямую пообщаться с производителями и представителями туристической отрасли, приобрести товары и найти идеальные предложения для будущих поездок. Для участия нужно заполнить анкету. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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