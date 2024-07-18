Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Ночь в парке»

В эту субботу более чем в 80 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке», гостей ждут неоновая дискотека, арт-выставка современных художников «Ночной вернисаж», кинопоказы и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоится иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса», в Городском парке культуры и отдыха Чехова — светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах, «мягкая» йога, мастер-классы, квиз «Мозгомания» и другое. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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