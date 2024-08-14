Жители и гости Подмосковья смогут посетить общеобластное мероприятие «Радио «Ретропарк» в парках

Жители и гости Подмосковья смогут посетить общеобластное мероприятие «Радио «Ретропарк», которое пройдет более чем в 60 парках региона в эту субботу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей проведут концерты, кинопоказы, дискотеки и не только. Так, например, в парке «Сестрорецкий» в Клину подготовили музыкальный квиз «Музыка прошлых лет», выставку советских плакатов и концерт театра исторического танца «Реверанс», в парке «Дулевский» Орехово-Зуевский округа — квартирник «Открытый микрофон», ретроигротеку, выступление вокально-инструментального ансамбля «Электра» и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 0+