Жители Подмосковья могут отправить заявку на участие в Международном конкурсе чтецких работ имени Чехова

Жители Подмосковья уже могут отправить заявку на участие в XV Международном конкурсе чтецких работ имени Антона Павловича Чехова, темой которого стала «Чехов и Зощенко». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

В конкурсе смогут принять участие молодые актеры и студенты театральных вузов России и других стран. В финале их ждет гала-концерт с награждением победителей конкурса в музее-заповеднике «Мелихово». Оценивать работы конкурсантов будут известные актеры, педагоги, мастера художественного слова. Подать заявку для участия можно до ноября по электронной почте Chekhov-konkurs@yandex.ru. Подробности размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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