Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в международном конкурсе детских песен «Шаинский фест»

Авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста из Подмосковья смогут принять участие в фестивале новых детских песен «Шаинский фест», прием заявок уже стартовал. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Подать заявку можно на этом сайте. Первый региональный этап международного конкурса пройдет в начала марта в Звенигороде в Культурном центре имени Любови Орловой. Члены жюри будут выбирать лучшие работы, которые пополнят золотой фонд современной детской эстрады. Авторы лучших музыкальных произведений смогут представить их в финальном концерте фестиваля, который пройдет в июне на сцене Государственного Кремлевского дворца.

«Сегодня крайне важно встал вопрос возрождения нашей культуры и традиций. Миссия фестиваля заключается в том, чтобы внести заметный вклад в общее поднятие уровня детской музыки и поэзии. Очень надеемся, что у нас это получится», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Вячеслав Шаинский.

Отметим, что конкурс организовали при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, он пройдет в нескольких городах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.