Жители Подмосковья могут поучаствовать в отборе экскурсоводов для работы на фестивале молодежи

Профессиональные экскурсоводы, и обучающиеся учреждений среднего профессионального и высшего образования могут принять участие в конкурсном отборе экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Известно, что на федеральной территории «Сириус» в начале марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Оператором экскурсионной программы фестиваля определена программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», в рамках которой проводятся мероприятия по отбору и подготовке экскурсоводов из субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что в рамках подготовки экскурсоводов для работы на фестивале запланировано проведение пяти этапов отбора.

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