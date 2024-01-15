Жители Подмосковья могут присоединиться к прямой линии, посвященной вопросам приема и обучения в колледжах искусств
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Жители Московской области могут присоединиться к прямой линии, на которой они смогут задать вопросы, связанные с особенностями приема в колледжи искусств Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
Встречу проведет заместитель директора ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская. В ходе нее будет затронута тема приемной кампании 2024/25 учебного года, также участники обсудят деятельность Координационного совета образовательных организаций сферы культуры региона. Задать свой вопрос можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.