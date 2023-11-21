Жители Подмосковья могут проголосовать за региональный проект на премии «Сделано в России»

Хаски-деревня «Рузская Аляска» является одним из претендентов на премию «Сноба» в номинации «Путешествия». Проголосовать за участника, который вошел в шорт-лист премии, можно до начала следующей недели на данном сайте . Об этом сообщили в региональном Минкульте.

Отмечается, что питомник северных ездовых собак и центр активного зимнего отдыха в Подмосковье «Рузская Аляска» существует с 2016 года в Рузском городском округе. При этом данный питомник является первым в регионе реабилитационным центром по спасению, лечению и психологической адаптации северных ездовых собак.

Напоминаем, что «Сделано в России» — ежегодная премия «Сноба». В 2023 году она состоится уже в 12-й раз — участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция снова выберут лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами в России.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу.