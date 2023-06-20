Жители Подмосковья могут проголосовать за самую интересную экскурсионную программу

Открытое голосование стартовало в рамках конкурса авторских туров «Туристическая витрина Подмосковья». Желающие могут отдать свой голос в течение недели.

Фото: [ Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО/Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО ]

Отмечается, что всего на конкурсе представлено сорок восемь вариантов туров из пятнадцати подмосковных городов. Проголосовать за понравившуюся идею тура можно на сайте. А лидер голосования станет победителем в категории «Самый популярный проект».

Ранее губернатор Московской области Воробьев сообщил, что в этом году заработают два новых цифровых сервиса, которые поспособствуют развитию экспортного потенциала региона