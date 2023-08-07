Жители Подмосковья могут зарегистрироваться для участия в Дне Спорта, который пройдет в парке Лазутиной

В эту субботу во Всероссийский День физкультурника в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово пройдет День Спорта, сообщили в областном Минблаго.

Организаторами мероприятия являются беговое сообщество Уралхим Run Factory, лыжное сообщество Уралхим Ski Factory и международная лига Ural FC. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Отметим, что в рамках мероприятия пройдут забеги на 1 тысячу метров, гонка на лыжероллерах, а также детский заезд на лыжероллерах, йога, мастер-класс по самообороне, скандинавская ходьба и много другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.