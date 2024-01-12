Жители Подмосковья смогут отпраздновать Старый Новый год в парках региона

В эти выходные в парках культуры и отдыха Подмосковья пройдут областные мероприятия в честь Старого Нового года. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В субботу посетителей парковых территорий ждет праздник «Хороводы, снеговики и сдобы», в воскресенье — «Елки, санки, парки». В общей сложности в мероприятиях примут участие более 50 парков культуры и отдыха региона. Найти расписания и подробную информацию о событиях можно в социальных сетях и на официальных ресурсах парков. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке Минкульттуризма области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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