Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в конкурсе «Ты в игре»

АНО «Национальные приоритеты» и Минспорт России в рамках госпрограммы «Спорт России» шестой раз подряд запускают Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Конкурс направлен на привлечение россиян к занятиям физической активностью, согласно поручению президента России Владимира Путина. В рамках него поддержку получат проекты, которые популяризируют физкультуру и спорт, а также вовлекают граждан в здоровый образ жизни.

За время проведения мероприятия в нем приняли участие более 21 тыс. проектов с разных регионов страны. Подать заявку можно до конца марта, обучение полуфиналистов начнется 14 апреля. Награждение победителей запланировано на лето 2026 года.

