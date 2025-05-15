Жители Подмосковья смогут подключиться к «Министерству контента»

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и присоединиться к программе «Министерство контента». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Регистрация продлится до 6 июня, программа направлена на подготовку лидеров мнений, создающих экспертный и социально значимый контент. Участникам будут доступны пять тематических направлений, в рамках которых можно развивать профессиональные компетенции, работать над реальными кейсами и строить перспективную медиакарьеру. Подать заявку на участие можно здесь.

Жители Подмосковья смогут пройти обучение в формате дополнительного профессионального образования на базе Мастерской управления «Сенеж», создать медиапродукты на основе реальных задач министерств и не только.

«Трек „Министерство контента“ — уникальная для России программа, не имеющая аналогов, — это территория идей, партнерства и роста. Вместе с федеральными ведомствами мы создаем условия для авторов, готовых брать на себя ответственность за каждое слово и становиться настоящими лидерами общественного мнения», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Программу разработали проект «ТопБЛОГ» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке федеральных российских ведомств. Она направлена на тех, кто работает в тематических отраслях и хочет освоить продвижение в социальных сетях. Образовательный трек включает в себя четыре этапа, индивидуальная подготовка и обучение в формате дополнительного профессионального образования стартует 6 июня.

Отметим, что проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

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