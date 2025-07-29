Жители Подмосковья смогут посетить Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII

Жителей Подмосковья пригласили на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия — страна возможностей», регистрация уже открылась для участников всех направлений, зрителей и болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Посетители смогут увидеть соревнования, в которых примут спортсмены и деятели культуры из 58 стран мира. Кроме того, их ждут альтернативные развлекательные площадки, конкурсы, мастер-классы, игры, концерты, баттлы и не только. Зарегистрироваться можно здесь.

Состязания пройдут в Ставрополе с 20 по 24 августа и объединят 3 тыс. участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тыс. зрителей.

«В этом году благодаря решению президента [России Владимира Путина] «КАРДО» получил дополнительные внимание и поддержку. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета президентской платформы. Проект «КАРДО» — яркий пример того, как одна идея из региона смогла вырасти до международного уровня», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Генеральный директор премии, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко подчеркнул, что соревнования позволят участникам показать силу уличной культуры и спорта, которая объединяет молодежь со всего мира.

Организаторами «КАРДО» выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Правительство Ставропольского края, Благотворительный Фонд развития уличной культуры и спорта «КАРДО», Северо-Кавказский федеральный университет, общественная организация «ОФФБИТС». Премию реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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