Жители Подмосковья смогут посетить мероприятия в честь Дня открытых дверей в библиотеках

В эту субботу во всех подмосковных библиотеках пройдет День открытых дверей, в рамках которого для гостей подготовят тематические мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Центральной библиотеке Красногорска проведут мастер-классы от художников, музыкантов и ремесленников, ярмарку местных художников и концерт творческой мастерской, в библиотеке № 1 в Одинцовском округе — постановку по повести В. Железникова «Чучело», презентацию проектов и кружков, мастер-классы по рисованию и аквагриму, шахматный турнир и так далее. Узнать о других мероприятиях можно на официальных ресурсах библиотек. Напомним, что в Подмосковье работают более 900 библиотек, с их ассортиментом можно ознакомиться на портале «Мое Подмосковье» в разделе «Библиотеки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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