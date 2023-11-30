Жители Подмосковья смогут посетить выставку «Гжельские мотивы» в Дмитрове

В музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» доступна выставка «Гжельские мотивы». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в экспозиции представлены объекты станкового и прикладного искусства. Посетители могут ознакомиться с произведениями в жанрах керамики, живописи и графики, а также с архитектурными проектами.

Авторами выставки является семья Карпухиных, для которой гжель стала семейным делом. Они проповедуют мастерство, универсальность, стремление к гармонии и красоте, верность ценностям и традициям высокого искусства. Желающие могут посетить данную выставку до середины января.

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