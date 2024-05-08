Жители Подмосковья смогут посетить выступление оперного певца Ильдара Абдразакова в честь Дня Победы

Завтра в честь празднования Дня Победы у Главной арки ВДНХ в Москве состоится выступление оперного певца, заслуженного артиста Российской Федерации Ильдара Абдразакова с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Певец исполнит композиции «Смуглянка», «Журавли» и «Катюша», начало концерта запланировано на 18:30. Отметим, что его проводят при участии Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы.

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