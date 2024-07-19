Жители Подмосковья смогут посмотреть гала-матч «Легенд хоккея» в рамках VI Кубка Александра Овечкина

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться в качестве зрителей для просмотра гала-матча «Легенд хоккея» в рамках VI Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских команд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Пройти регистрацию можно здесь. Гала-матч и пройдет в августе на «Арене Мытищи».

«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно лишь зарегистрироваться и получить QR-код. Задача — сделать просмотр подобных матчей доступным для всех», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что Кубок Александра Овечкина начнется с проведения киберспортивного турнира по хоккею Ovi Cyber Cup. Его призовой фонд составит 1 миллион рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 6+