Жители Подмосковья смогут приготовить необычное варенье на фестивале в Талдоме
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
В эти выходные в Талдоме пройдет фестиваль «Цветочное варенье», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие посвящено сохранению природы парковой зоны, отметили в ведомстве. Для посетителей подготовили обширную программу, в том числе детскую.
В рамках фестиваля будут работать самоварная станция и ярмарка, а также пройдет акция по высадке растений и мастер-класс по созданию необычного варенья из одуванчиков, роз, шишек, сирени и шалфея.
Организатор фестиваля — АНО «МосОбПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона.
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