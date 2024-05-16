Жители Подмосковья смогут приготовить необычное варенье на фестивале в Талдоме

В эти выходные в Талдоме пройдет фестиваль «Цветочное варенье», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие посвящено сохранению природы парковой зоны, отметили в ведомстве. Для посетителей подготовили обширную программу, в том числе детскую.

В рамках фестиваля будут работать самоварная станция и ярмарка, а также пройдет акция по высадке растений и мастер-класс по созданию необычного варенья из одуванчиков, роз, шишек, сирени и шалфея.

Организатор фестиваля — АНО «МосОбПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона.

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