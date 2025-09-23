Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе и выиграть путешествие в Петербург и Дагестан

Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе на участие в осенних блог-турах по России, который запускает Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в преддверии Всемирного дня туризма (отмечается 27 сентября), и отправиться в путешествия. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Так, в октябре участников ждет маршрут в Санкт-Петербург, в ноябре – в Республику Дагестан. За пять лет участники проекта побывали в путешествиях более чем в 20 регионах России, включая Камчатку, Черноземье, Республику Карелию и так далее.

«Приглашаем авторов разного уровня – от новичков до популярных блогеров – чтобы вдохновлять миллионы и показывать, что Россия – бесконечное путешествие, которое хочется продолжать снова и снова», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Чтобы войти в число участников блог-тура в Петербург, нужно зарегистрироваться в проекте по ссылке и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент». Работы принимаются до 30 сентября (23:59 по мск). Для второго тура необходимо выполнить два задания в сервисе «Другое Дело» по ссылке, зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и пройти короткий тест на знание достопримечательностей России.

Отметим, что конкурс реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+