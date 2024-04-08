Жители Подмосковья смогут принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы»

«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем такие полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодежи, но и поддержание здорового образа жизни. <…> У наших волонтеров Подмосковья есть большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий, уверена, и здесь ребята покажут себя с лучшей стороны, сделают все, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.