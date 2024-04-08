Жители Подмосковья смогут принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы»
Фото: [Пресс-служба парка «Патриот»]
Жители Подмосковья могут принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы», который состоится в Центральном парке «Патриот» в Одинцово 11 мая. Его проведут при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Отеля ПСБ Патриот Cosmos Hotels и волонтерской организации «Волонтеры Подмосковья».
«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем такие полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодежи, но и поддержание здорового образа жизни. <…> У наших волонтеров Подмосковья есть большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий, уверена, и здесь ребята покажут себя с лучшей стороны, сделают все, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Принять участие в нем смогут как новички, так и опытные спортсмены. Участники получат медаль, а также смогут бесплатно посетить Музейную площадку № 1 в день забега и попробовать обед из полевой кухни. Для детей-участников подготовят отдельную развлекательную программу и подарки. Начало трассы будет располагаться на объекте «Железнодорожная платформа» (ориентир памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия»). Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 6+